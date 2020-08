Un foc a Banyuls de la Merenda posa en alerta l'Alt Empordà

Un incenci a Banyuls de la Merenda (França) ahir a la tarda va posar en alerta l'Alt Empordà en alçar-se una important columna de fum que el vent va desplaçar cap a la comarca i que va ser visible des de Portbou. El foc es va declarar al migdia en una zona boscosa apartada del nucli de Banyuls i, segons van informar els mitjans francesos, s'hi van mobilitzar 125 dotacions dels Bombers de la Catalunya Nord.

Les flames es van declarar en un turó de Banyuls de la Merenda i a tocar de l'Albera. La possibilitat que el foc es desplacés cap al sud va mantenir ahir en alerta els Bombers de la Generalitat, que van seguir l'evolució de l'incendi amb els seus homòlegs francesos, però finalment no hi van haver d'intervenir.

Els bombers de la prefactura dels Pirineus Orientals van demanar a través de Twitter que la població no s'hi acostés encuriosida i que facilités l'accés dels serveis d'emergència.

En l'extinció de les flames hi van intervenir tant mitjans aeris com terrestres i pels volts de les cinc de la tarda el foc es donava per controlat. Segons recollia l'Indépendant, l'incendi hauria cremat entre 3 i 4 hectàrees forestals.