L'Ajuntament inverteix en millores en vuit centres escolars de Figueres

L'Ajuntament de Figueres està executant millores en vuit centres escolars de la ciutat de cara a l'inici del curs. Des de mitjans d'agost els serveis urbans de l'Ajuntament de Figueres està portant a terme treballs d'adaptació dels equipaments educatius a l'inici del curs escolar en l'actual context de pandèmia del covid-19. Paral·lelament, s'estan realitzant treballs de millora dels equipaments així com reformes pendents, per tal que a l'inici escolar totes les escoles estiguin a punt per funcionar amb normalitat.

S'actua a l'escola Pous i Pagès, on es fan treballs de pintura en diferents espais; el col·legi Sant Pau, amb la millora de les instal·lacions de piques rentamans, reparació de l'escomesa de gas i treballs de pintura i l'escola Pallach, on es reparen les finestres.

A l'escola Maria Àngels Anglada es fan actuacions d'obra i reparació de les obertures d'alumini i al Carme Guasch es pavimenta amb formigó la zona del pati per adaptar un altre accés al centre. Al col·legi Salvador Dalí se substitueixen fonts i mobiliari del pati mentre que al Joaquim Cusí s'habilita un portal per accedir des del carrer de Ponent. Per últim, a la llar d'infants dels Pins es reforma la cuina i es fan separacioins en el jardí.