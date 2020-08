Roses aprova el projecte d'un nou espigó per evitar perdre la platja de la Punta

Roses ha aprovat inicialment el projecte d'obra per modificar l'espigó de la riera Ginjolers per tal d'evitar que les corrents i els temporals s'emportin pràcticament cada any la platja de la Punta. El projecte té un pressupost de 317.212,54 euros i inclou també la construcció d'un espigó transversal per garantir l'estabilització dels sediments de la platja.

El projecte s'ha redactat seguint les conclusions de l'estudi realitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) l'any 2017 i en el qual es recomana submergir part de l'espigó actual de la riera Ginjolers i construir-ne un de perpendicular per facilitar la sedimentació. El regidor d'Urbanisme i Medi Ambient de Roses, Francesc Giner, ha explicat que aquesta tardor es preveu treure el projecte a licitació per a què la propera temporada d'estiu ja estigui executat.

Les obres d'estabilització de la platja preveuen submergir parcialment el dic diapasó est de la riera Ginjolers i construir un dic martell adosat transversalment al dic diapasó esmentat amb una longitud de 80 metres.

Això suposarà , d'una banda, que els corrents no afectin la sorra i també minimitzarà els efectes dels temporals, ja que l'onatge no trobarà cap impediment i continuarà cap a l'altre espigó.

Giner ha recordat que entre les condicions per la concessió de l'explotació del Port Esportiu de Roses hi ha l'obligació de mantenir la platja de la Punta i compensar la pèrdua de sorra. El trasllat de sediments per la reconstrucció de la platja suposa una despesa de 50.000 euros anuals de mitjana.

Cada any, els efectes del vent, de les llevantades i de la basculació natural provocada per la dinàmica marina provoquen una regressió natural de la sorra de la platja de la Punta.

Enguany l'espai va quedar completament engolit pel mar arran del temporal Gloria i l'aigua va arribar fins a primera línia del passeig. L'Ajuntament porta a terme cada any els treballs de reposició de la sorra, que retira del fons del mar on s'acumula, tal com va recordar Giner, i es procedeix al repartiment per la platja fins aconseguir l'amplada òptima. La gestió de la platja va a càrrec de la societat municipal Port de Roses.

L'Ajuntament feia temps que buscava una solució a llarg termini i per això va encarregar l'estudi a la UPC. En anys anterior el consistori havia optat per no invertir en la regeneració de l'espai i s'hi havia intentat implantar solucions, com la col·locació de pantalles, que no van tenir èxit.