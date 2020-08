Figueres retira 66 vehicles abandonats a la via pública i n'identifica 47 més

La campanya de la Guàrdia Urbana per retirar vehicles abandonats a la via pública ha començat a donar resultats. Durant els mesos de juny i juliol han identificat un centenar de cotxes. A dia d'avui se n'han retirat 66 que estaven en desús aparcats als carrers de la ciutat. D'aquests, 41 han estat retirats pels seus propietaris i 25 per la grua municipal. Hi ha 47 vehicles més que estan en tràmits de ser retirats en no haver finalitzat el període establert de notificació.

Aquestes actuacions es continuaran realitzant en els propers mesos. Pel regidor de Seguretat, Pere Casellas, «calia posar ordre en el tema dels cotxes abandonats. I amb aquesta actuació estem ordenant una situació que no era desitjable». Casellas assegura que aquests controls s'aniran mantenint en el temps per tal que els cotxes inutilitzats no ocupin els aparcaments públics.

La Guàrdia Urbana de Figueres va començar aquest estiu una campanya per identificar vehicles que fa temps que estan abandonats i que no es mouen del mateix lloc. Se'ls va identificar amb un adhesiu en el qual es notificava als propietaris que tenien un mes per retirar-lo. Si durant aquest període no es movien del lloc, els Serveis Municials procedirien a la seva retirada i trasllat al dipòsit municipal.

Els vehicles abandonats ocupen places d'aparcament pels residents i visitants que ara es podrna recuperar.