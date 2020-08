L'Escala Crema totalment un cotxe aparcat en un carrer de Riells

Espectacular incendi d'un cotxe a Riells, al municipi de l'Escala. El foc es va declarar aquest dimarts cap a dos quarts de sis de la matinada, al carrer del Rec amb cantonada al vial Lleida. Els Bombers es van activar amb una dotació i es van dirigir fins aquest punt del barri de Rosa Lau. En el moment dels fets no hi havia ningú a dins del vehicle i per tant, no es van haver de lamentar ferits. Les flames, però, van destrossar per complet el vehicle i també van afectar una mica un contenidor que hi havia a la zona, segons els Bombers. A lloc també s'hi va desplaçar la Policia Local de l'Escala així com els Mossos d'Esquadra. Pel que fa a la causa del foc, de moment es desconeixen.