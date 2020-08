L'oposició pressiona el govern municipal de Roses perquè freni el top manta

L'oposició de Roses ha instat una vegada més el govern municipal perquè prengui mesures contra el top manta i obligui a complir les mesures sanitàries anticovid. Aquesta vegada ho han fet els grups del PSC i Cs, que van demanar en el ple d'ahir que s'intensifiquessin els dispositius al passeig marítim de Santa Margarida, on es concentren els manters des de fa anys. La situació també preocupa el govern local, tal com va manifestar el regidor de Seguretat Joan Plana, qui va explicar que s'han reunit amb membres del top manta per demanar-los que complissin les mesures sanitàries.

Tant el regidor de Cs, José Manuel Álvarez, com la socialista Olga Simarro, van exigir explicacions al govern municipal sobre l'incompliment de les mesures sanitàries del top manta. La regidora del PSC, Olga Simarro, va fer una de les intervencions més dures i davant la seva insistència,el regidor de seguretat i l'alcaldessa Montse Mindan van explicar que els manters ja són coneixedors de les mesures sanitàries, perquè, entre d'altres motius, s'han reunit aquest estiu amb alguns d'ells per demanar-los que complissin amb els protocols. Però Simarro insistia i volia saber si la Guàrdia Urbana s'havia personat al passeig a requerir-los el compliment d'aquestes mesures in situ. «No s'ha anat a dir-ho en el passeig, si és el que pregunta, però ells ja saben quines mesures hi ha», responia Mindan, qui justificava que la competència és de Mossos.

«El problema és que fan una activitat il·legal que incompleix un munt de normes i nosaltres aboquem tot els nostres recursos en aturar aquest fenomen dins les nostres possibilitats», argumenta va Joan Plana, qui posava de manifest una segona problemàtica: les perruqueries il·legals a peu de passeig de dones que fan trenes.

Segons va explicar Plana, aquesta segona activitat ha proliferat més que en anys anteriors perquè hi ha menys manters. «Hem passat de 500 manters a 150», detallava , i en els espais lliures s'hi han posat les anomenades «treneres». Es col·loquen soles en llocs on no hi ha venda ambulant i, segons el regidor, això facilita l'actuació de la Policia Local. Aquesta activitat també preocupa l'Ajuntament, per la proximitat física entre els clients i qui pentina.

Plana, a més, recordava que enguany han instal·lat cartelleria i megafonia per recordar als clients del top manta a les sancions a què s'exposen.

A més, aquest any, els comerciants s'han manifestat a diari contra els manters. Des de l'Associació de Comerciants de Santa Margarida recorden que el top manta els perjudica greument i recorden la gravetat de no complir les mesures sanitàries.

Cada estiu el top manta es converteix en focus de polèmica. L'Ajuntament ha provat nombroses solucions per combatre'l però no ho ha aconseguit. Aquesta situació també l'ha evidenciat el regidor de Seguretat en un comunicat publicat al seu perfil de Facebook, en el qual admetia que les eines de què disposa l'Ajuntament són «escasses i poc eficients» per a poder-hi respondre.

La Policia Local fa operatius fora del passeig per interceptar els manters quan transporten la mercaderia en col·laboració puntual amb Mossos i Guàrdia Civil. Aquesta estratègia ha permès destruir 19.000 objectes requisats l'estiu passat.