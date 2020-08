Veïns de l'Armentera denuncien l'abocament de ciment a un camí rural

Veïns de l'Armentera han denunciat l'abocament de ciment a un camí rural del municipi. Es tracta del material sobrant de l'obra de connexió a la xarxa d'aigua que s'està fent al poble, segons ha explicat l'alcalde, Narcís Isern, però aquests treballs no han agradat a tots els veïns, que critiquen que s'hagi fet de manera «maldestra».

En les imatges facilitades pels veïns, es veu una massa de ciment abocada sobre un camí rural a tocar del carrer de la Mar amb esquerdes, bonys i que regalima pels marges fins la riera, ara sense aigua.

L'alcalde ha explicat que «s'ha d'acabar de polir» la massa de formigó, però que en cap cas es tracta d'un abocament incontrolat i que forma part dels treballs que està desenvolupant l'empresa constructora per a la connexió a l'aigua potable. Així mateix, el batlle preveu que els treballs de connexió de la xarxa finalitzin el mes d'octubre, si no s'han d'aturar pel coronavirus. Han estat aturats dos mesos per les restriccions de la pandèmia i l'obra s'ha allargat més del que preveien.



Pous particulars

Fins ara, la majoria dels veïns de l'Armentera es proveïen de pous particulars, però aquest greuge és a punt d'acabar. L'obra té un cost de 859.269 euros i està subvencionada en part per la Diputació de Girona.

Són set quilòmetres de canonades que permetran instal·lar unes 530 connexions als habitatges del municipi. Isern destaca que l'obra comportarà «seguretat alimentària» als veïns perquè tindran la garantia que l'aigua serà potable i amb totes les garanties sanitàries.