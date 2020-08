Un «circuit» amb unes 80 de places per acollir temporers de l'Empordà amb covid-19 o necessitat de quarantena

La Generalitat ha creat un "circuit" format per tres espais que sumen una vuitanta de places per acollir els temporers de la recollida de la poma a l'Empordà amb covid-19 o que hagin de fer quarantena però no disposin de llocs adequats on aïllar-se. El circuit està format per les 28 places de l'hostal 'L'Esplai' de Viladamat on s'adrecen els temporers pendents de PCR, els 20 llits de la casa de colònies 'La Perdiu' de Cabanes per a positius asimptomàtics i els 30 de la casa de colònies 'Ca n'Oliver' de Pontós destinats als contactes estrets amb un cas positiu de covid. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha assegurat que la campanya de la poma està sent "absolutament tranquil·la".

