Detenen a la Jonquera l'agressor de la baralla de dissabte amb una catana que va deixar un ferit a la mà

El desplegament policial per la baralla aquest dissabte passat Josep-Ribas Falgués

Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Jonquera el presumpte agressor de la baralla amb catana que va deixar un ferit a la mà aquest dissabte.

En una altra actuació, els Mossos també han sancionat aquesta setmana un bar per diverses infraccions. Entre elles, hi van trobar cinc menors fumant amb sisha.

L'arrestat per la baralla és un home de 31 anys, de nacionalitat marroquina i veí de La Jonquera a qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de lesions i un delicte d'amenaces.

Els fets es remunten al dissabte 22 d'agost quan prop del migdia es va produir una baralla entre dues persones, amb el resultat d'una persona ferida per arma blanca, al carrer Major.

Droga a la paperera

La baralla va tenir origen, segons els investigadors, quan la víctima va recriminar a un home que no utilitzés la paperera per amagar-hi drogues. Li va dir que si no desistia avisaria la policia.

L'home però s'hi va encarar i el va amenaçar que si avisava la policia el mataria i li cremaria l'establiment. Després va anar a buscar una arma blanca de grans dimensions, tipus catana i el va atacar ferint-lo amb un tall a la mà, com va informar Diari de Girona, que va requerir diversos punts de sutura a l'hospital de Figueres.

Tot i que en un inici semblava una baralla tumultuària, els investigadors han pogut confirmar que es va tractar d'una agressió per part d'un sol home al botiguer. Al lloc hi van treballar diverses patrulles de Mossos, Policia Local i de Policia Nacional que només van localitzar la víctima però no l'agressor en el moment dels fets.



Detenció, el dimecres

La Unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos de la Jonquera va obrir una investigació que, amb la col·laboració de la Policia Local del municipi, es va poder localitzar i detenir l'agressor aquest passat dimecres.

El detingut, que compta amb diversos antecedents, va passar el dia 26 d'agost a disposició del jutjat de guàrdia de Figures, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Infraccions administratives en un bar

Per altra banda, aquest dimarts al vespre diversos efectius de la Unitat Regional de Policia Administrativa (URPA) dels Mossos de Girona van fer una inspecció en un bar situat al carrer Major de la mateixa població fronterera. En aquest local hi van aixecar diverses actes per diversos incompliments administratius.

Entre els més destacats hi ha que els agents van localitzar a l'interior del local cinc menors fumant tabac amb sisha. Però després de revisar la documentació i tot el bar van trobar-se que el local exercia activitat de bar musical quan realment només tenia habilitada la llicència de bar. Tampoc comptava amb assegurança, ni certificat d'extintors. Una altra irregularitat és que el local no tenia rètol identificatiu i que tampoc comptava cap pla de prevenció de riscos laborals