Entitats de Figueres reclamen les Festes de la Santa Creu i es rebel·len contra l'Acústica

L'entitat cultural La Figa i l'associació política juvenil Arran han qüestionat el finançament que rep el festival Acústica per part de l'Ajuntament de Figueres i ho contraposen amb les Fires i Festes de la Santa Creu, ajornades durant l'abril en ple confinament i de les quals es desconeix si es reprogramaran aquest 2020. L'Ajuntament ha destinat part de la partida de la festa major, de 250.000 euros, a pal·liar els efectes de la COVID-19 a la ciutat, però assegura que no s'ha esgotat tota la partida de fires.

Des de La Figa han lamentat la «manca d'informació» sobre les Fires de la Santa Creu, que es van cancel·lar per l'estat d'alarma i lamenten que encara no hi hagi una data de celebració. Recorden que l'Ajuntament va comunicar que es tractava d'un ajornament i que es preveia reprogramar-les durant aquest any. Aquest fet, coincidint amb la celebració de l'Acústica, ha molestat les entitats, que consideren que s'hauria de prioritzar la Festa Major de Figueres.

«Per què els figuerencs hem de subvencionar un esdeveniment que beneficia principalment una promotora privada?», es pregunta l'associació La Figa, en relació amb els 280.000 euros que es recullen al pressupost de 2020 en concepte de subvenció al festival. Hi coincideixen des d'Arran, la branca juvenil de la CUP, partit amb representació al govern municipal. Per contra, l'Ajuntament insisteix que la quantitat és de 240.000 euros, la recollida en el conveni, i preveu que aquesta xifra es vegi reduïda a causa de la pandèmia.

Les entitats argumenten a més que per enguany no s'espera l'arribada de milers de persones a Figueres i que per tant l'impacte econòmic serà menor. A més critiquen la instal·lació d'un espai gastronòmic dins el mateix festival, que consideren que perjudicarà els restauradors. La ubicació triada per fer-hi les Nits d'Acústica, l'adaptació del festival a la pandèmia, tampoc ha agradat a les entitats. Diuen que aquest espai es va descartar per fer-hi el nou model de l'Embarraca't i lamenten que ara sigui vàlid per al festival. En el comunicat, La Figa assegura que es va considerar un espai «poc propici» per fer-hi un esdeveniment, per les «queixes dels veïns» i pel «pla de Protecció Civil. Des de l'Ajuntament, en canvi, defensen que l'espai es va descartar per motius de mobilitat.

A tot això La Figa hi afegeix el pressupost cultural de Figueres. Comparen la subvenció d'Acústica amb altres partides com la del Museu Empordà o la programació escènica i lamenten que siguin inferiors. «Com pot ser que un esdeveniment de quatre dies tingui 130.000 euros més de pressupost que la programació cultural de tot un any», critiquen.

Per tot plegat demanen transparència amb l'import final que es destinarà a l'Acústica i com serà la renovació del conveni que caduca aquest any.



Festival «estratègic»

Per la seva banda, fonts municipals defensen que l'Acústica és un festival «estratègic» i preveuen que la subvenció final d'enguany sigui menor, perquè el certamen ha reduït el format. Sobre la Santa Creu, encara no s'ha pres cap decisió. Aquestes mateixes fonts asseguren que part de la partida, de 250.000 euros, s'ha destinat a pal·liar els efectes de la pandèmia. Segons l'Ajuntament, la despesa de serveis socials s'ha triplicat, el cost del casal d'estiu ha augmentat i s'han fet accions de dinamització comercial, entre d'altres.