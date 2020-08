Diversos incidents a la presó fan que els sindicats en qüestionin la seguretat

El sindicat CSIF ha qüestionat la seguretat del personal del centre penitenciari del Puig de les Basses arran d'incidents que van tenir lloc dimarts amb la presència d'objectes tallants i l'ús d'equips d'intervenció. Segons els sindicats el dimarts es van viure «infinitat» de conflictes i desordres regimentals a diferents mòduls i departaments. Des del Departament de Justícia han informat de dos incidents i només en un dels casos per part d'una persona que es volia autoinfringir lesions.

Des del Departament de Justícia han informat que un intern amenaçava d'autoinfringir-se mal amb unes pinces. Els funcionaris haurien hagut d'actuar equipats per evitar que s'autolesionés o que ho fes al funcionariat. Aquesta persona se l'haurien endut, segons Justícia, i va quear en situació d'aïllament provisional.

En el segon cas es tractava d'una persona que llançava objectes per una finestra. Se li va cridar l'atenció i va mantenir una actitud molt violenta. L'intern va haver de ser immobilitzat. En aquest cas no portava objectes tallants.

Des del CSIF, en canvi, parlen d'una jornada de conflictes. Des del sindicat han informat que es va produir una baralla entre diversos interns en un dels mòduls que va obligar a actuar al personal del centre. I un quart incident també entre interns.

Discrepen de les mesures preses per part dels responsables del centre penitenciari perquè «a les poques hores retornava a diversos d'aquests delinqüents al seu mòdul, entre ells dos dels que van protagonitzar els fets més greus en ser portadors fins i tot d'objectes tallants per utilitzar contra els funcionaris, pel que va ser imprescindible l'ús d'equips d'intervenció per reduir-los. El CISF es refereix a la persona que s'autolesionava i a la que llançavan objectes.

Pel CISF «no s'apliquen les mesures complementàries, hi ha màniga ampla i això acaba fent que la de Figueres sigui de les presons amb més agressions de Catalunya». «Amb la política que la Direcció aplica al nostre centre, no és estrany que les agressions a funcionaris augmentin dia a dia ja que el missatge que reben els delinqüents és de impunitat total encara que els incidents siguin gravíssims», diuen.

Els dos delinqüents que van protagonitzar els fets més greus venien de gaudir de permisos de 48 i 12 hores, segons el sindicat. Qüestionen els permisos que es donen perquè consideren que en alguns casos no s'haurien de donar. Des del CSIF creuen que amb la situació actual de pandèmia haurien de ser especialment curosos amb els permisos per evitar al màxim el risc de contagi.

Una de les persones que aquesta setmana va gaudir de permisos va obligar a aplicar el protocol després de ser sospitós.