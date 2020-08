El temps aguanta i Sopa de Cabra i Suu omplen de música els escenaris de Figueres

Sopa de Cabra ha obert la segona nit de l'Acústica de Figueres amb un concert al Parc de les Aigües. Davant de 600 persones els gironins han presentat el seu nou disc 'La gran onada', però no han oblidat els èxits de sempre. Cançons que s'han convertit en himnes com L'Empordà, El boig de la ciutat, El Far del sud o Camins i que han fet embogir el públic que les han corejat. L'altra protagonista de la nit ha estat Suu que ha portat 'Natural', el seu primer recopilatori a l'escenari del claustre Ramon Muntaner. Pels més petits aquest divendres s'ha donat el tret de sortida de l'Acustiqueta amb l'actuació de Dàmaris Gelabert. Tot i l'amenaça de pluja, el temps ha acabat aguantant i els concerts de Sopa de Cabra i Suu s'han fet amb normalitat.

La gira de Sopa de Cabra pels principals festivals ha parat aquesta vegada a Figueres. Els gironins han portat 'La gran onada' al parc de les Aigües de Figueres on s'han posat el públic a la butxaca amb cançons que s'han convertit en himnes i que, tant els joves com els no tant joves, han cantat i ballat, això sí sense moure's de la seva cadira i respectant en tot moment les mesures de seguretat.

Per al delit dels fans, el grup no ha oblidat cap dels temes que van marcar tota una època, i han fet embogir el públic amb peces com Per no dir res, Si et quedes amb mi, o la que ha servit per acomiadar inicialment els espectadors, L'Empordà, moment en què s'ha produït una comunió entre públic i grup, que ha recordat a d'altres anys. Un concert que s'ha tancat amb Podré tornar enrere i Camins.

Suu omple el claustre Ramon Muntaner

A qui també hi havia moltes ganes era a la barcelonina Suu, que ha omplert el claustre Ramon Muntaner. Des de la primera de les cançons, l'artista ha demostrat una complicitat total amb els assistents que l'han ajudat a penjar el cartell de complet en un dels concerts més esperats de l'Acústica.

Aplaudiments, xiulets i crits en cançons com 'Lligar no es lo teu', 'Tranquilo', 'Si no saltas' o 'Todo lo que canto' que han fet oblidar les estrictes mesures de seguretat derivades de la covid-19 i han permès al públic desconnectar durant prop d'una hora i mitja.

Comença l'Acustiqueta

Els més petits han estat també protagonistes aquest dissabte. I és que el Teatre Jardí de Figueres ha omplert les localitats disponibles de nens i nenes per veure el concert de Dàmaris Gelabert. La que és una de les veus més destacades d'aquest gènere a Catalunya ha repassat temes dels seus quinze discs que l'han portat a ser una de les artistes més reputades.

Les butaques del Teatre Jardí es tornaran a omplir aquest dissabte amb l'actuació d'El Pot Petit, que ja han exhaurit totes les entrades.

Vuit concerts amb entrades esgotades

L'adaptació de l'Acústica va arrencar dijous amb més d'un 90% de les entrades venudes i vuit concerts amb les localitats exhaurides. Xavier Pascual, director del festival, s'ha mostrat optimista per aquest bon ritme de vendes en les entrades tot i que aquesta setmana el Govern llancés "un missatge temerari" que va afectar a bona part de l'economia del país. A més, també hi ha amenaces de pluja.

Fins ara, vuit dels tretze concerts de les Nits d'Acústica han penjat el cartell de 'sold out'. Es tracta d'Izal, Miki Núñez, Suu, Ferran Palau i Maria Jaume i El Pot Petit, a banda dels tres concerts d'aquest dijous.