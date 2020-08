Una comunitat de Barcelona cofinança l'agricultura sostenible a l'Alt Empordà

La cooperativa Tarpunta ha engegat un projecte de micromecenatge per millorar i donar suport a l'escorxador de l'Armentera i als productors locals que en fan ús. Es pretén ajudar a l'agricultura sostenible i als productors que abasteixen la ciutat de Barcelona. El projecte Dunia s'estén a altres punts de Catalunya i pretén també implicar la cituadania de Barcelona en l'alimentació sostenible.

A través d'una plataforma s'ha posat en marxa la campanya de micromecenatge, que acaba a principi de setembre. L'objectiu final és aconseguir 17.500 euros.

El projecte Dunia permet, segons expliquen des de la cooperativa, «a la població urbana de Barcelona donar suport als productors locals de tot Catalunya» i treballar per a una alimentació sostenible.

El projecte està en una fase pilot i és possible per una convocatòria de l'Ajuntament de Barcelona que se centra en projectes que abasteixen la ciutat i creen comunitat a la ciutat. Es tracta del Barcelona Activa i «Impulsem el que fas».

I com funciona? Doncs es poden fer aportacions econòmiques a partir de deu euros i, a canvi, es rep un retorn en forma de producte o de servei. I els diners es poden desgravar a la declaració de la renda

A l'Alt Empordà s'ha centrat en l'escorxador de l'Armentera. Segons la cooperativa, la idea és consolidar i augmentar els serveis que dona a les granges familiars ecològiques i locals. També a carnisseries i xarcuteries artesanals.

Tot i que té mig segle d'història, des de fa anys, les petites empreses que en fan ús lluiten per la seva supervivència. Els altres petits escorxadors de la comarca han anat tancant. Molts no podien competir amb els grans, els industrials que exporten carn a tot el món.

Això dificulta a les granges ramaderes o carnisseries locals, per exemple, disposar d'un lloc on sacrificar els animals.



Escorxadors industrials

Des de la cooperativa expliquen que al sector porcí a l'Alt i el Baix Empordà hi ha més de sis-cents mil porcs que es carreguen en camions i es porten a escorxadors industrials d'altres llocs de Catalunya.

Posen com a exemple de la necessitat d'aquest equipament que la granja porcina Llavora, que serveix productes carnis ecològics a moltes cooperatives de consum de Girona i Barcelona, si no pot sacrificar els seus porcs a l'Armentera, que es troba a 10 minuts de la granja, hauria de portar els seus porcs a l'escorxador del Ripollès, i fer un desplaçament de gairebé dues hores, cosa que és inviable econòmicament.

Amb el projecte de microfinançament es vol transformar l'entitat que gestiona l'escorxador municipal en una cooperativa de serveis que esperen que millori el vincle entre els diferents usuaris de l'equipament.

D'altra banda, volen portar a terme algunes tasques de millora i adequació de l'edifici per poder esdevenir un petit obrador atractiu, pràctic per als usuaris i visitable per a les persones interessades a conèixer la cadena completa d'un model agroalimentari local i artesanal.

Finalment es vol dotar d'una infraestructura concreta l'escorxador que permeti treballar amb més eficiència i garantir així l'oportunitat de poder donar servei a nous usuaris.

La cooperativa creu que, a banda d'ajudar els productors locals, serà una oportunitat per a altres noves empreses i apunta que un conjunt de ramaders ja s'ha interessat per ser també usuaris de l'escorxador. Si s'aconsegueix, podran utilitzar aquest obrador.