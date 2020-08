El Consell s'incorpora a la xarxa de memòria i prevenció del feixisme

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà s'ha adherit a la «Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme Mai més», que promou l'Amical de Mathausen a Catalunya i que té com a objectiu fonamental defensar la memòria dels deportats i deportades espanyols i catalans durant la II Guerra Mundial i sensibilitzar perquè situacions semblants no es repeteixin en la història de la humanitat. Aquesta adhesió, una de les primeres fetes per un consell comarcal, coincideix en el 75è aniversari de l'alliberament dels camps d'extermini nazis i de l'acabament d'aquell conflicte bèl·lic. Adherir-s'hi implica participar conjuntament amb l'Amical de Mathausen en la tasca de sensibilització i divulgació i prevenció i amb la recerca històrica dels deportats i deportades de la comarca, desenvolupar la coordinació d'aquestes accions amb els ajuntaments.