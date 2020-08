Els comerciants de Figueres i la Jonquera valoren positivament que el client francès «segueix venint»

Els comerciants de Figueres i la Jonquera (Alt Empordà) han tancat un estiu "dolent" com a conseqüència de la pandèmia, però valoren que el client francès "segueix venint". Malgrat les males expectatives generades arran de la recomanació del primer ministre francès, Jean Castex, de no creuar la frontera, el sector reconeix que han aconseguit mantenir els compradors habituals . "Aquells que ens visiten cada cap de setmana han seguit confiant en nosaltres perquè veuen com treballem", assenyala el president dels comerciants de Figueres, Frederic Carbó. Des de l'entitat, però, lamenten que aquest estiu treballen amb facturacions d'entre el 60% i 70% menys que l'any passat, mentre que a la Jonquera han vist com queien fins a la meitat.

Les previsions s'han complert, i el comerç de Figueres i la Jonquera tanquen un estiu "dolent". Al cop de la pandèmia, cal sumar-hi les recomanacions del govern francès a no creuar la frontera, un fet que va fer "molt de mal", ja que es tracta d'un client "clau" per a les dues localitats. A més, en el cas de la capital de l'Alt Empordà s'hi ha sumat el brot aparegut al juliol que va obligar a restringir encara més l'activitat. "Just quan començàvem a recuperar-nos va arribar el brot i després la recomanació de França", lamenta el president de Comerç Figueres, Frederic Carbó.

Tot i que la ciutat ja ha pogut tornar a una "certa normalitat" i s'han celebrat festivals com les Nits d'Acústica, Carbó deixa clar que estan "molt lluny" de les xifres de l'any passat. En concret, tant el comerç com la restauració han vist caure entre un 60 i un 70% el nombre de clients. Unes dades que "fan mal" però que des de l'entitat esperen que es comencin a revertir. "No ens queda cap altra opció que mirar endavant i intentar recuperar-nos", assenyala Frederic Carbó.

A la Jonquera la situació no és molt millor. I és que es tracta d'un municipi que viu principalment del client francès. El president dels comerciants al barri del Pertús, Bruno Comas, explica que els ha caigut un 50% la facturació a les botigues de roba i un 30% de la resta.

A més, Comas denuncia que encara hi ha molts punts de venda de material fals que els perjudica i dona per fet que no remuntaran. "S'ha de tenir en compte que els mesos per fer coixí són els de l'estiu i ens ha anat malament", remarca.

El client francès baixa, però menys del previst

Tant Carbó com Comas reconeixen que el client de la Catalunya del Nord continua apostant per creuar la frontera, malgrat les recomanacions. Això sí, s'ha notat una "davallada important" respecte a d'altres anys. De fet, Carbó explica que han vist que només ve el que ja era habitual abans de la pandèmia, però tot i això "ens visita molt menys".

"Si fa un any venia tres cops al mes, ara només en baixa un i a més, hem perdut aquell que venia de manera puntual", ressalta el president de Comerç Figueres. Carbó, però, es mostra "esperançat" ja que el client habitual "ha vist que fem les coses bé" i per tant creu que no perdrà la confiança.