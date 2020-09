Comencen els treballs per al futur hotel de luxe a la Casa Fages de Figueres

El futur hotel de luxe amb 29 habitacions a la Casa Fages de Figueres està en obres. L'alcaldessa, Agnès Lladó, acompanyada de representants municipals han fet una visita a l'interior a un edifici que permetrà ampliar l'oferta hotelera a la ciutat que és escassa i ho farà a l'emblemàtic edifici. «Una aposta privada de qualitat a la ciutat que ajuda a posar en valor el patrimoni arquitectònic de la ciutat», ha destacat l'Ajuntament.

El projecte pretén reformar-ne l'interior, on s'han començat a fer obres, i convertir-lo en un luxós hotel amb decoració modernista i amb reminiscències dalinianes batejat amb el nom d'El Diví, tal com li agradava a Dalí que l'anomenessin.

La reforma conservarà l'estructura però es reformarà l'interior, tot i que es preservaran alguns elements del segon pis com ara el terra, el sostre, fusteria i mobiliari. En aquesta part de l'habitatge és on vivia la família.

L'edifici està situat al final de la Rambla amb l'inici del carrer Monturiol. Es tracta del rovell de l'ou de la ciutat i en un sector on també hi ha els habitatges d'altres il·lustres figueres, en aquest cas la casa-natal de Salvador Dalí.

La Casa Fages de Figueres va ser construïda el segle XIX i és on va néixer el poeta Carles Fages de Climent.

La casa va ser dissenyada per l'arquitecte Josep Roca i Bros. Fins fa poc era propietat de la família Sanllehí-Fagès però la va adquirir el grup francès Fimed Hotels per 2,2 milions d'euros, tal com va publicar Diari de Girona.

L'empresari Jean-Marc Fau, promotor i propietari del grup, va explicar a Diari de Girona el mes de març que l'hotel El Diví tindrà trenta habitacions, una zona de spa, sala de reunions, un restaurant italià i un pati interior amb piscina i bar.

Els promotors també pretenen ubicar dos locals comercials. La planta baixa es posaria a lloguer.

Fau va explicar que s'han fixat en Figueres perquè la ciutat es troba enmig del triangle dalinià entre Cadaqués i Púbol i que hi ha un moviment important de turistes. «Serà un hotel petit i amb encant». Jean-Marc Fau posava de manifest que la ciutat estava millorant urbanísticament i que per això havien apostat per invertir-hi.

L'aposta permetrà a la ciutat ampliar l'oferta hotelera que sempre s'ha considerat escassa. Ho farà amb un hotel amb encant al centre urbà.

L'hotel de Figueres serà el quart establiment del grup Fimed Hotels a la comarca de l'Alt Empordà. Actualment compten amb el Mas Lazuli a Pau i el Villa Gala a Cadaqués i en tenen un tercer en projecte.

La voluntat de l'empresa és crear una petita cadena d'entre cinc i sis hotels boutique, d'ambient íntim i de luxe, a la zona.

La Casa Fages està inclosa en l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic Català. És d'estil neoclàssic i va ser construïda entre els anys 1850-52. Fa deu anys ­l'Ajuntament de Figueres va intentar comprar-la per traslladar-hi la col·lecció del Museu Empordà.