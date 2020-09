Actes itinerants per ser vistos des dels balcons, a la Festa Major de la Jonquera

La Jonquera ha reinventat la Festa Major amb un programa d'activitats per seguir des de les cases. L'Ajuntament va anunciar la suspensió el passat mes de juliol, però finalment s'ha optat per dissenyar un programa alternatiu. La programació dissenyada és reduïda i es concentra al dimarts 8 de setembre, festa local. Els carrers de la Jonquera acolliran a les 6 de la tarda una cercavila amb els Xanquers, els Tambors i els Grallers de l'Albera. A partir de les 21 h hi haurà un espectacle itinerant del Trio Calavera, que recorrerà diferents carrers i places del municipi i tancarà la jornada el piromusical a càrrec dels Diables de l'Albera i de Ràdio Cabanes. L'alcaldessa, Sònia Martínez, ha convidat a la participació dels veïns tot i que admet que «no és la festa que voldríem».