Detenen 3 homes a Figueres que es dedicaven a la venda de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per distribuir marihuana a Figueres. Els arrestats tenen 19, 25 i 28 anys, nacionalitat marroquina i són veïns de Figueres.

Els fets van ocórrer el divendres dia 28 d'agost al carrer València de Figueres, on, cap a dos quarts de tres del migdia, una patrulla de Mossos va localitzar un vehicle que circulava amb les finestres abaixades i desprenia una forta olor de marihuana.

Els agents es van situar darrere del vehicle i van comprovar que, a més, el turisme no tenia assegurança ni la inspecció tècnica vigent. Per aquests motius, el van aturar i van identificar els tres ocupants.En escorcollar-los van veure que portaven 290 euros en bitllets fraccionats i tres bossetes de droga individuals preparades per a la venda. A més, a l'interior del cotxe van trobar 6 bosses amb 7 kg de marihuana. Per aquest motiu, els agents van detenir les tres persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública.

Els detinguts, dos dels quals amb antecedents, van passar el dia 28 d'agost a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que va decretar-ne la llibertat amb càrrecs.