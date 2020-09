L'Escala rep 111 peticions d'ajudes d'empreses pels efectes del coronavirus

La convocatòria de subvencions per a empreses i autònoms que va obrir l'Ajuntament de l'Escala per tal d'ajudar a reduir els efectes econòmics de la covid-19 s'ha tancat amb un total de 111 sol·licituds presentades. La convocatòria preveia un total de tres línies d'ajudes a les quals les empreses i autònoms locals podien presentar-se.

Hi ha tres línies de subvencions: per al sector serveis, establiments comercials i per a l'adquisició de material de protecció. Aquestes subvencions tenen una partida de 115.000 euros i formen part del pla de xoc econòmic i social que va aprovar el mes passat l'Ajuntament de l'Escala per fer front als efectes de la covid-19, amb una quarantena de propostes valorades en 1,4 milions d'euros.