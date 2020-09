Roses instal·larà noves càmeres en els principals accessos i punts conflictius

L'Ajuntament de Roses instal·larà noves càmeres de seguretat en punts conflictius del municipi i en els principals vials d'entrada i sortida a la població i en urbanitzacions, i també inclou lectors de matrícula per a vehicles. Es tracta del desplegament de la segona fase del projecte de videovigilància i comptarà amb una inversió de 200.000 euros.

Els sistemes es col·locaran en quinze punts de la vila, tal com ha explicat el regidor de Seguretat, Joan Plana. El desplegament estarà integrat per dos tipus càmeres: les de videovigilància i les de trànsit. Aquestes darreres permetran disposar d'informació actualitzada sobre l'estat del trànsit i es col·locaran en els principals accessos al municipi. Plana, a més, recorda que també es poden utilitzar per a investigacions criminals. «Si per exemple es produís un fet criminal en una urbanització, el lector de matrícules permetria acotar els vehicles que han entrat i sortit de la zona», detalla el regidor. A més, a través d'una modificació de crèdit, s'han inclòs 22.000 euros més per a l'adquisició d'un radar mòbil.

Les primeres càmeres de vigilància del trànsit es van instal·lar l'any 2016 a les urbanitzacions de Mas Fumat i Mas Boscà, i progressivament s'ha anat estenent.

D'altra banda, l'Ajuntament també instal·larà càmeres de seguretat ciutadana en diversos punts on s'ha detectat «indisciplina crònica», diu Plana.



Petició veïnal

Es col·locaran en zones com la plaça de Llevant, a l'encreuament entre el carrer Sant Elm i d'en Mairó o al carrer Palmerola. Són punts on es produeixen problemes de civisme i convivència i que s'espera combatre amb les càmeres. Tant a la plaça de Llevant com al carrer Sant Elm s'ha decidit instal·lar-hi els sistemes de vigilància a petició de veïns i comerciants, ha explicat el cap de l'àrea de seguretat.

A Roses ja hi ha dotze punts amb càmeres de vigilància, un d'ells al port esportiu, i Joan Plana no dona per tancat el desplegament amb aquesta segona fase que s'impulsarà properament.

Així mateix, l'Oficina Tècnica de la Policia Local de Roses ha renovat els equips informàtics i la sala de control de càmeres de les seves dependències. Amb aquesta inversió, l'equipament es modernitza i s'adapta a la digitalització que l'Àrea de Seguretat Ciutadana ha experimentat durant els darrers anys. La inversió d'equipament també s'ha fet extensiva a la sala de control de càmeres de les dependències policials. Es dona resposta així a la implementació de la segona fase del projecte de videovigilància que s'està aplicant a la vila, el qual, gràcies al monitoratge d'accessos i principals vies, permet disposar d'informació actualitzada sobre l'estat del trànsit les 24 hores del dia.

Els 200.000 euros per al projecte de càmeres s'obtindrà del romanent de tresoreria de l'any passat i es va aprovar en el darrer ple municipal a través d'una modificació de crèdit. L'Ajuntament de Roses va decidir no cedir els seus romanents de tresoreria a l'Estat, tal com demanava el Ministeri d'Hisenda, que proposava que els consistoris cedissin voluntàriament un préstec a favor de l'Estat pel total dels seus romanents. En aquest mateix decret també s'autoritza els consistoris a gastar el superàvit en inversions financerament sostenibles, i és en aquest punt en el qual s'empara l'Ajuntament rosinc.