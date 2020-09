Territori desaconsella la ubicació de l'aeròdrom de l'Escala per l'impacte ambiental

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha emès un informe desfavorable d'impacte ambiental sobre el projecte d'aeròdrom de l'Escala en el qual desaconsella la ubicació proposada pel promotor per la seva "important sensibilitat ambiental" i el "risc elevat" que es pugui generar un impacte sobre els espais naturals protegits amb què delimita: els Aiguamolls d'Empordà i el Parc Natural del Montgrí.

El document emès per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural recomana que s'estudiïn ubicacions alternatives. El promotor, tal com es recull en la resolució emesa en data del 26 d'agost, no ha analitzat alternatives d'ubicació i argumenta que l'espai entre els Camps dels Pilans i Viladamat és "l'única implantació" que permet desenvolupar el projecte d'aeròdrom.

L'informe del Departament inclou les consultes efectuades als parcs naturals dels Aiguamolls i Montgrí, l'Ajuntament de l'Escala, el Departament d'Agricultura, l'Agència Catalana de l'Aigua, els Departaments d'Agricultura i Cultura, la Direcció General de Qualitat Ambiental i l'entitat ecologista IAEDEN. El consistori de l'Escala ja va emetre un informe desfavorable a principis de juliol i des de l'IAEDEN van recollir 1.500 signatures per aturar el projecte, alertats per la proximitat de les zones protegides i l'impacte ambiental que generaria.

El Departament recorda que la zona on s'ha projectat és una plana agrícola de regadiu drenada per diversos recs i amb sòls al·luvials, la qual cosa li confereix un "elevat valor agrícola". L'aeròdrom es vol construir a 1,1 quilòmetres de distància dels Aiguamolls i a 3,1 quilòmetres del Montrgí, tots dos espais protegits. De l' anàlisi efectuat per Territori i, tal com indiquen els dos parcs naturals, "la zona del projecte és una zona d'interès per les aus perquè inclou àrees d'espai vital, cria o alimentació de diverses espècies amenaçades", argumenta la resolució. A més, els recs utilitzats per l'agricultura també tenen interès per la presència de llúdrigues i vegetació.

Precisament, la franja de terrenys que separa l'àmbit del projecte del parc natural és un connector ecològic i es troba en sòl de protecció territorial d'interès agrícola i/o paisatgístic.

A més, segons l'informe de la Generalitat, no s'ha estudiat l'impacte en les estructures de rec durant la fase d'obres de l'aeròdrom i alerta que el major impacte ambiental es pot produir en la fase d'explotació per la generació de soroll. Recorda la proximitat amb el sòl urbà residencial de l'Escala i concreta que la previsió de 16 enlairaments i 16 aterratges diaris no es pot considerar "de baixa intensitat" i segons els dades aportades sobre contaminació acústica no es pot garantir que es compleixin els valors que estableix la normativa.



Proximitat amb altres aeròdroms

Així mateix, es recull que la ubicació proposada se situa a 4,5 quilòmetres de distància de l'aeròdrom de Viladament, i des del Departament consideren "necessari" avaluar els impactes acumulats d'ambdues activitats, així com amb els aeròdroms d'Ordis i Empuriabrava.

Per altra banda, Territori diu que s'ha omès una anàlisi de l'impacte del projecte sobre el canvi climàtic i que el projecte requereix modificacions per evitar el risc d'inundabilitat.

Per tot plegat, la Direcció General de Polítiques Ambientals resol que s'han de definir i avaluar altres ubicacions alternatives que evitin o minimitzin els impactes desfavorables identificats.