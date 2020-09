Tres regidors de Junts per Figueres s'incorporen al Partit Nacionalista de Catalunya

Tres regidors de Junts per Figueres -Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández- han fet pública la seva incoporació al nou Partit Nacionalista de Catalunya. Una decisió que el principal grup de l'oposició a la capital altempordanesa, liderat per Jordi Masquef, veu com una mostra de la pluralitat del seu projecte.

Arbolí, que té 48 anys, era militant del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) des de l'estiu de 2016, partit del qual ja ha formalitzat la seva baixa, mentre que Albert, de 24 anys, i Fernández, de 28, es van presentar a les eleccions com a membres independents. Els tres regidors es mantindran al grup municipal de Junts per Figueres, actualment a l'oposició.

Després de la dimissió en bloc de l'executiva comarcal del PDeCAT i de l'executiva local de Roses, JxF ha volgut aclarir que la seva agrupació "va més enllà de les sigles dels partits polítics" i que "prioritza el projecte de ciutat". Així doncs, els regidors del grup municipal expressen el seu "ferm compromís" amb el projecte de JxF. Un projecte que defineixen com "obert, plural i transversal", i en aquest sentit destaquen ser "un exemple i un model de pluralitat per tot el país", ja que els membres de JxF provenen de diverses formacions polítiques, com enumeren: Partit Demòcrata (Jordi Masquef), Junts (Josep Maria Bernils), Partit Nacionalista de Catalunya (Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández) i independents (Núria Galimany, Manel Rodríguez i Pilar Sánchez)".

Per Junts per Figueres, la resposta que s'ha de donar en aquests moments és "la unitat" i "la pluralitat" i per això defensen el projecte La Ciutat que tots volem, "avalat per tota la candidatura i encapçalat per Jordi Masquef", asseguren. Una candidatura que, recorden, es "va presentar a les últimes eleccions municipals com una formació transversal i aglutinadora de les diferents sensibilitats" amb dos eixos centrals "que són la centralitat política i el sobiranisme". També destaquen que així es "va consolidar aquest espai polític com el majoritari a la ciutat de Figueres, amb el suport electoral de 5.108 ciutadans".