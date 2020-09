L'Escala homenatja la lluita contra el coronavirus en el pregó virtual de Festa Major

L'Escala va donar ahir el tret de sortida a la Festa Major, adaptada per la pandèmia, amb un pregó virtual dedicat a homenatjar els treballadors dels serveis essencials que han lluitat a primera línia contra el coronavirus. «Hem de seguir en la bona línia, fent cas de les recomanacions sanitàries per tal de mantenir sota control aquesta pandèmia i fent que l'Escala continuï oferint la seva millor cara tant per als veïns i veïnes del municipi com per als milers de visitants», defensava l'alcalde Víctor Puga durant la seva intervenció. Els actes duraran fins al 6 de setembre.

El pregó d'aquest any ha estat de forma virtual, per evitar les aglomeracions de públic que es produeixen habitualment quan es fa des del balcó de l'ajuntament. «Són moments en els quals ens hem d'ajudar els uns als altres i que cal reinventar-se si és necessari. No podem renunciar a seguir fent activitats, encara que sigui d'una altra manera», afegia el batlle. En aquest pregó virtual també hi han intervingut representants de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala, Policia Local, del servei de neteja, Protecció Civil, la residència Els Pins, la brigada municipal, Serveis Socials i representants del grup de voluntaris Mascaretes Solidàries l'Escala. També hi han participat representants dels botiguers i empresaris de la vila.

La Festa Major va començar de bon matí amb l'obertura de l'exposició de la festa, dedicada aquest any a l'Estany de Poma, un espai que l'Ajuntament n'està tramitant la protecció que ha de permetre que es converteixi en un gran parc obert al públic.

L'Escala ha programat una trentena d'activitats totes elles reforçant les mesures de prevenció amb l'aforament limitat i amb l'obligació de reservar plaça prèviament. S'han programat espectacles infantils, concerts i visites guiades.