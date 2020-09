El restaurant del Castell de Peralada reobre el proper 10 de setembre

El Castell Peralada Restaurant, amb una estrella Michelin, reobrirà el 10 de setembre amb un nou menú degustació, un menú Cheese Lovers i una carta evolucionada.El retorn s'ha endarrerit perquè el Restaurant ha aprofitat l'aturada obligatòria, per fer unes petites obres de millora a la cuina.

L'equip del Castell Peralada Restaurant, amb el Xavi Sagristà i en Toni Gerez al capdavant, han estat desenvolupant durant el confinament la nova proposta de Menú Degustació per aquesta tardor anomenada "Sabors de Tardor". La cuina del Xavier Sagristà vol ser una evolució de segles de tradició culinària reinterpretats de manera creativa amb propostes avantguardistes i basada en la qualitat dels productes de l'Empordà.

Xavier Sagristà, referent de la cuina catalana i de la cuina de memòria, busca l'equilibri entre els productes de temporada i la tradició. Sempre amb els maridatges suggerits per Toni Gerez, a partir d'una carta de vins excepcional, en els que òbviament destaquen els vins de Peralada i de l'Empordà en general.

"A la nostra cuina no poden faltar els mars i muntanyes, amb un mirada avantguardista i on predominen les noves tècniques culinàries. Enguany volem destacar el viatge únic per diferents tipus de salses y cremes amb una mirada diferent", destaca el xef.

Aquesta temporada, a més, s'ha apostat per crear un menú entorn als formatges: Cheese Lovers Menú. On a part de d'una selecció de formatge feta pel Toni Gerez, es podrà gaudir d'aperitius i entrants.

El restaurant actualitza els seus horaris i es podrà gaudir d'aquestes noves propostes per sopar de dijous a dissabte de 20h a 22.30h (01.00h hora límit per tancar segons normativa sanitària). I per dinar de divendres a diumenge de 13h a 15.30h.