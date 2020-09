Els viticultors empordanesos afectats pel míldiu rebran les ajudes aquest any

Els viticultors amb la collita malmesa pel fong míldiu cobraran les ajudes abans d'acabar l'any. Segons ha explicat la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, el departament ha treballat «incansablement» per tenir a punt les ajudes i la previsió és publicar l'ordre el 21 de setembre. Són 13 milions d'euros de fons propis que es destinaran a aquells productors amb més del 55% de la collita afectada per la plaga. La consellera es va reunir ahir amb el consell regulador de la DO Empordà al celler cooperatiu d'Espolla per analitzar la situació del sector vitivinícola.

Segons Jordà, no és una xifra «aleatòria» perquè la plaga, especialment virulenta aquest any, ha afectat sobretot extensions de vinya ecològica. En global, calculen que el fong míldiu ha afectat entre un 20 i un 25% de la collita d'aquest any.

A la DO Empordà, la plaga ha minvat la producció d'aquest any. Tot i aquesta davallada de la collita, la previsió és que sigui de molt bona qualitat. La verema va començar una mica abans del que és habitual i enmig de mesures contra la propagació de la covid-19.

Un altre assumpte que han abordat ha estat la davallada en les vendes de vi sobretot per l'aturada d'hotels i restaurants. Jordà ha exposat que el sector vitivinícola vivia un bon moment de consum i aquesta situació causada per la pandèmia ha suposat una «sacsejada».

A la reunió, han abordat els danys provocats pels senglars, també a les vinyes. Una problemàtica amb diferents solucions, que passen des de fomentar el relleu generacional a les colles de caçadors a buscar sistemes per evitar que els animals entrin als cultius. Els productors han demanat més ajudes per instal·lar tanques que han comprovat que són efectives.