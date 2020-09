Els comerciants de Roses acaben amb 42 dies de protestes contra el top manta

Els comerciants de Santa Margarida de Roses han posat punt i final a 42 dies de protestes diàries al passeig marítim en contra del top manta. Des del 23 de juliol fins al 2 de setembre, l'associació s'ha concentrat davant els principals punts on es concentren els manters per visibilitzar el seu malestar i demanar a les administracions actuacions contundents que frenin la venda ambulant il·legal. També han recollit unes 3.500 signatures que portaran a les adminstracions.

Fa anys que pateixen els efectes del top manta, però enguany s'ha agreujat per la preocupació per la falta de mesures que prenen els manters contra la covid-19. Aquesta ha estat una temporada dolenta pels comerciants de Santa Margarida, diu el pressident de l'Associació de Comerciants, Ricardo Moraes. El turisme ha baixat i assegura que el que ve fa poca despesa. Les protestes estaven previstes que s'allarguessin fins al 15 de setembre, però precisament per la davallada de visitants, sobretot francesos, han decidit donar per finalitzada l'actuació tot i que encara hi ha manters.

Els comerciants de Santa Margarida situaven les carpes i pancartes al passeig, davant dels manters. Informaven els turistes sobre la il·legalitat de comprar al top manta i recollien signatures. N'han aconseguit unes 3.500 que que entregaran a l'Ajuntament i a la Generalitat, que creuen que s'ha desentès del problema.

L'Ajuntament és coneixedor del malestar dels comercians i any rere any aplica mesures per solucionar el top manta. Però tant el consistori com els botiguers i empresaris coincideixen en la necessitat que la Generalitat s'impliqui més.

El nombre de manters ha estat menys que altres anys. Una situació que s'atribueix a la caiguda del turisme pel coronavirus. Dels 500 que col·locaven els seus punts de venda a primera línia del passeig, enguany s'hi han instal·lat uns 150, segons explicava el regidor de Seguretat, Joan Plana.

La Policia Local ha repetit l'estratègia de l'any passat, fent operacions fora del passeig i interceptant els manters quan carreguen la mercaderia i abans que arribi al punt de venda.

Les protestes dels comerciants han propiciat intimidacions per part dels manters. Una de les més sonades es va produir quan un grup de manters va increpar el propietari d'un bar de Santa Margarida en confondre'l amb el seu germà bessó, el president dels comerciants Ricardo Moraes. Hi va haver d'intervenir la policia per apagar els ànims. Moraes, a més, assegura que pocs dies després ho va patir ell directament, però que tot i això van decidir seguir amb les protestes.