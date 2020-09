Establiments Coll presenta un concurs de creditors i acomiadarà 300 treballadors

Establiments Coll, empresa amb seu a Vilamalla especialitzada en recanvis de cotxes i subministraments per a automòbils, ha presentat un concurs de creditors i ha anunciat un ERO que afectarà prop de 300 treballadors. Segons van informar ahir fonts sindicals, l'empresa va presentar el concurs el primer dia de setembre i va informar els treballadors de l'aplicació de l'expedient de regulació. De moment, s'està constituint la taula negociadora i la plantilla està esperant que s'aprovi el concurs.

Establiments Coll és una empresa familiar amb més de 95 anys d'experiència en el camp de la distribució i comercialització de peces i complements per als automòbils. Segons informa la seva pàgina web, encara activa, compta amb 470 treballadors, una flota de 250 vehicles i 29 centres de distribució arreu de Catalunya, Saragossa, Eivissa, Andorra i Narbona.



Lider del seu sector

Tot i ser una de les empreses líder del seu sector i facturar 67 milions d'euros el 2018, en els últims temps ha patit dificultats financeres. El març passat, coincidint amb l'esclat de la pandèmia la companyia va fer un ERTO que es va allargar fins al 31 de juliol. Posteriorment, segons fonts de la plantilla, en va presentar un altre «per causes organitzatives», de manera que a dia d'avui la majoria d'empleats estan sense treballar.

Les mateixes fonts asseguren que en aquest temps diversos treballadors han anat plegant i que l'empresa els deu diversos pagaments endarrerits, com ara les pagues dobles. En aquest sentit, recorden que Establiments Coll feia temps que tenia problemes i calculen que la companyia compta amb un forat econòmic d'entre 25 i 40 milions d'euros. Aquest diari es va intentar posar en contacte amb l'empresa, sense èxit.

L'octubre de 2018, Establiments Coll va anunciar una aliança amb una altra empresa del sector, el Grupo Peña, amb presència a Andalusia i Castella. Les dues companyies van crear Alliance CP Services, una nova empresa conjunta per al negoci postvenda. L'objectiu era concentrar compres i col·laborar en el desenvolupament de sistemes informàtics i procediments logístics, si bé tant Coll com Peña mantenien la seva independència.

A finals de juny l'empresa va desmentir els rumors sobre la presentació d'un concurs de creditors. Segons va publicar el web infotaller.tv, el llavors director general, Josep Gironès, reconeixia que l'empresa estava passant per un mal moment. «Estem intentant buscar la millor solució per poder reflotar la companyia. La intenció és continuar, però la realitat no la sabem», reconeixia. Tanmateix, poc després Gironès comunicava la baixa voluntària de l'empresa per motius personals, a l'hora que li desitjava «tota la sort del món».