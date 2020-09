Figueres posa les esperances en el Nadal

L'impacte del coronavirus a Figuers ha representat una forta patacada per la ciutat, sobretot en l'àmbit comercial i turístic. La temporada estival ha sigut fluixa, en comparació amb la d'anys anteriors, i tant botiguers com l'Ajuntament ja tenen la vista posada en la campanya de Nadal per reactivar el consum a la ciutat. Aquest dimecres l'alcaldessa, Agnès Lladó, es va reunir amb representants de l'associació Comerç Figueres, que representa uns 300 botiguers de la ciutat, per acordar les actuacions de la campanya de tardor-hivern.



Nova il·luminació