De caserna de la Guàrdia Civil a centre artístic i cultural

L'antiga caserna de la Guàrdia Civil del Port de la Selva s'ha convertit en un centre artístic i cultural. L'espai, batejat amb el nom de cuARTelillo fent un joc de paraules, s'inaugura el proper 12 de setembre i s'hi programaran xerrades, concerts, presentacions i activitats literàries i artístiques durant tot l'any.

L'espai està gestionat per l'Ajuntament del Port de la Selva. «El cuARTelillo, microespai d'art, vol ser un lloc on les arts tinguin una altra mirada, menys estàtica i passiva», destaca el director del centre, Saki Guillem. El cuARTelillo s'estrenarà amb l'Orquestra Plateria i el succeiran xerrades i actes de petit format per garantir les mesures anticovid.