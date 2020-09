Figueres busca reforçar el sector tecnològic amb l'ampliació del centre Ferran Sunyer

L'ampliació del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer de Figueres encara la recta final i l'Ajuntament preveu que el gener del 2021 l'espai ja pugui entrar en funcionament. Tindrà aules, despatxos i una sala polivalent. El consistori veu en el projecte l'oportunitat per reforçar el sector tecnològic i l'emprenedoria a la ciutat i a la comarca, així com l'oferta formativa.

Les obres de la segona fase del centre Ferran Sunyer, al recinte firal, van començar la tardor passada i l'esquelet de l'edifici bessó a l'actual ja està aixecat. Estava projectat des del 2011 i ha tardat una dècada a desencallar-se. Ara els operaris treballen fent les divisions interiors i hi ha pendent el tancament de les obertures de la façana.

Les noves distribucions donaran lloc a unes noves aules situades a la planta baixa, juntament amb un espai relacional, i a la primera planta, un conjunt d'espais i sales de reunions. L'obra, que té un pressupost de 946.510,36 euros s'acabarà al mes de gener. Aquesta segona fase comporta la construcció de 548 metres quadrats de més que es distribueixen en 195 en planta baixa i 353 a la primera planta, de manera que l'edifici en el seu conjunt passarà a tenir una superfície construïda total de 2.260 metres quadrats. L'actual edifici acull la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes.



L'Agència de Desenvolupament

El Centre Ferran Sunyer és una aposta per la formació, on s'instal·larà un aulari, una incubadora vertical d'empreses i un hub tecnològic. Durant la visita d'obres d'ahir, l'alcaldessa, Agnès Lladó, va destacar que es tracta d'una peça clau per a la implantació de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de la ciutat, una eina que, juntament amb el centre Ferran Sunyer, han de permetre «reinventar» l'oferta formativa de Figueres. L'equip de govern vol potenciar el sector tecnològic i el de la logística per tal de diversificar l'economia de la capital, fins ara plenament enfocada al sector serveis.

«El 2021 serà un any de canvis», va destacar per la seva banda, el regidor d'Empresa i Ocupació, Jesús Quiroga. «El sector del comerç i turisme funciona però han de canviar els sistemes de treball i cal una formació en tecnologia i logística que permeti oferir serveis tecnològics i especialitzats al sector», va subratllar. Pel regidor, el centre Ferran Sunyer permetrà la «unió» de les empreses tecnològiques de la ciutat per tal que intercanviïn sinergies i s'enforteixin i que en sorgeixin de noves.

La primera pedra de l'edifici es va col·locar el 2003, però no es va començar a construir fins set anys després, el 2011. Ja aleshores es preveia la seva ampliació, que no s'ha desencallat fins passats gairebé vuit anys a través d'un acord d'ERC, ara al govern, amb el PDeCAT per l'aprovació dels pressupostos de 2017.

L'obra, que s'havia licitat per un milió d'euros però que es va adjudicar a la baixa, està cofinançada per l'Ajuntament, el fons FEDER i la Diputació de Girona.