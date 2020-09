Les campanes de Portbou tornen a sonar

Les campanes de l'església de Santa Maria de Portbou (s.XIX) tornen a tocar les hores després de quatre mesos avariades. L'Ajuntament ha invertit 1.900 euros en la reparació del mecanisme per tal de tornar als veïns del municipi el repic de campanes habitual. L'alcalde, Xavier Barranco, ha destacat que forma part del patrimoni immaterial de Portbou i que, per tant, calia conservar el so. A més, l'equip de govern va acordar reservar una partida dels pròxims pressupostos per al seu manteniment.

La campana major es va començar a avariar durant el confinament. Entre abril i maig ja va mostrar els primers símptomes que el sistema que fa tocar les hores començava a fallar i des d'aleshores, a Portbou només s'hi sentia tocar els quarts però no les hores. «Vam demanar pressupost a l'empresa que va instal·lar el sistema horari i el Bisbat assumeix una petita part de la reparació», ha explicat Barranco. Es tracta d'uns mil euros corresponents a l'aixecament d'una bastida per poder arribar al campanar.

Es tracta d'una «petita reparació», diu l'alcalde, però que per al poble ha estat de transcendència. «La gent demanava per xarxes socials que es reparés. Segur que hi ha a qui molesten les campanes, però als d'aquí ens agrada sentir el campanar», ha detallat.



Recollida de firmes

Precisament, un veí del municipi va iniciar una recollida de firmes a través de la plataforma Change.org en què demanava que es reparés el mecanisme horari. La iniciativa va sumar 35 signants.

L'església de Santa Maria de Portbou està protegida com a Bé Cultural d'Interès Local i inclosa a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Va ser construïda entre l'any 1878 i 1893 a encàrrec de la Companyia dels ferrocarrils Tarragona-Barcelona-França (TBF), a l'esplanada de l'estació i a la part més enlairada del poble. La va dissenyar l'arquitecte Joan Martorell i Montells i és d'estil neogòtic. Al seu interior hi ha una verge esculpida per Frederic Marès.