L'Escala tanca una Festa Major atípica amb més de 4.000 participants

L'Escala s'ha acomiadat d'una Festa Major atípica i amb més de 4.000 participants en les més de 30 activitats programades. Tant la Comissió de Festes com l'Ajuntament de l'Escala han fet un molt bon balanç de la resposta del públic a totes les activitats, les quals s'han fet tenint en compte totes les mesures que marca el protocol contra la Covid-19.

"Volem agraïr la confiança de tots els participants i l'esforç de l'organització, tant de l`àrea de Cultura com, molt especialment, de la Comissió de Festes", remarca l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, que destaca també l'aposta municipal per mantenir, en tot allò que sigui possible, l'oferta lúdica i cultural: "Adoptar les mesures de seguretat necessàries és compatible amb l'activitat cultural".

Aquest any s'han programat una trentena d'activitats, que requerien una reserva prèvia de l'entrada, control d'accés i aforaments limitats, dur mascareta, mantenir la distància de seguretat i utilitzar gel hidroalcòholic per a la neteja de mans. Les activitats que tradicionalment suposaven una gran acumulació de gent, no s'han programat aquest any o s'han adaptat, com va ser el cas del pregó de Festa Major, que es va fer de forma virtual i dedicat a totes les persones i col·lectius que han estat i estan a primera línia en la lluita contra la Covid-19.