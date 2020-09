El Consell promou les mesures anticovid en el transport escolar

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha celebrat una jornada de formació per a tots els acompanyants del transport escolar per tal d'implantar les mesures per evitar la propagació de la covid-19. En total hi han participat una seixantena de persones que seran les encarregades de prestar el servei coincidint amb l'inici del curs escolar el proper dilluns.

La sessió s'ha realitzat de manera telemàtica i ha servit per explicar als acompanyants els protocols d'actuació, en relació amb la covid-19, que han de tenir en compte i els equips de protecció individual que s'hauran d'utilitzar.

L'ens coordina una setantena de rutes a tota la comarca que desplacen gairebé 2.500 alumnes a les escoles de tot l'Alt Empordà.