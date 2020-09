Ecoserveis. Quarta pròrroga mentre s'estudia la municipalització

L'Ajuntament de Figueres ha aprovat la quarta pròrroga de l'empresa mixta Fisersa-Ecoserveis per tal que continuï gestionant el servei de neteja viària i recollida de residus mentre en segueixen preparant la municipalització. De fet, segons va explicar l'alcaldessa, Agnès Lladó, s'està preparant una modificació dels estatuts de Fisersa SA, de titularitat pública, perquè puguin assumir la neteja viària. La resta del paquet es licitaria. El servei d'enllumenat també està en procés de municipalització.

«S'està treballant en àmbit jurídic, econòmic i tècnic com fer-ho», admetia Lladó. La concessió d'Ecoserveis caduca el 2 d'octubre i s'ha hagut de prorrogar un any més per garantir que es continua oferint el servei. A més, l'alcaldessa va avançar que l'actual concessionari els ha proposat fer una inversió d'1,5 milions d'euros en maquinària nova fins que no hi hagi un nou contracte. El procediment d'adjudicació va quedar aturat quan el Tribunal Català de Contractes va tombar el procediment el novembre del 2019.