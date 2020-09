Front comú a Figueres per reclamar mesures contra les ocupacions il·legals

L'Ajuntament de Figueres ha acordat reclamar mesures contra les ocupacions il·legals. Tres dels quatre grups que integren el govern (ERC, PSC i Canviem) juntament amb Cs han subscrit una moció presentada per Junts en el ple d'ahir. La proposta demanava una «resposta immediata» per a les famílies amb risc de pèrdua de l'habitatge, així com el compromís del consistori de combatre les ocupacions il·legals. Guanyem, que ostenta la regidoria d'Habitatge, es va abstenir. Paral·lelament, Cs també va presentar una moció per a l'elaboració d'un pla municipal en contra de les ocupacions que no es va aprovar.

«S'ha convertit en un problema de convivència, no només a Figueres, sinó a tot Catalunya», destacava el portaveu de Junts, Jordi Masquef, impulsor de la moció, qui defensava la necessitat de buscar mecanismes per garantir tant el dret a accedir a un habitatge digne com el dret a la propietat privada.

El document, que es va aprovar amb vint vots favorables, proposava la creació d'un servei municipal d'Emergència Habitacional; el compromís de l'Ajuntament a redactar un Pla integral d'actuació específic; garantir les condicions de seguretat i salubritat dels immobles; fomentar la rehabilitació d'habitatges, sancionar els grans tenidors amb pisos buits; promoure l'ampliació del parc públic habitacional i instar el Congrés dels diputats a impulsar els canvis legislatius pertinents per agilitzar el procés de desallotjament.

Per la seva banda, el regidor d'Habitatge, José Castellón (Guanyem), es va abstenir en la votació i va defensar que des de la regidoria ja s'està treballant contra l'ocupació il·legal. «Estem en contra de les màfies que utilitzen els habitatges i defensem el dret a un habitatge digne i a crear un parc públic habitacional», va dir.

Tant l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), com el regidor de Serveis Socials Jesús Quiroga (ERC) van agrair «el to» amb què s'havia presentat la moció i la predisposició de Junts a arribar a acords. «Hem de lluitar contra la vulnerabilitat de les persones. Des de Serveis Socials es busca habitatges per a gent jove i en canvi hi ha pisos de bancs que fa 12 anys que estan tancats», deia Quiroga.



Demanen un pla municipal

Per contra, la moció presentada per Ciutadans en què es demanava la creació d'un pla municipal contra les ocupacions il·legals no va obtenir el suport necessari. El seu portaveu, Héctor Amelló, reclamava un cens d'habitatges il·legals a Figueres, reforçar la presència policial i el patrullatge preventiu en zones ja afectades per les ocupacions i vetllar per la seguretat dels habitatges adjacents als ocupats. Amelló també reclamava canvis legislatius a l'Estat per protegir la propietat privada.

El regidor de Seguretat, Pere Casellas (PSC), va explicar que la Guàrdia Urbana fa un «seguiment exhaustiu» de les ocupacions i va apuntar que en algunes de les reclamacions de Ciutadans, l'Ajuntament no n'és l'òrgan competent. Des del 2015, els agents han intervingut en 291 ocupacions, 76 de les quals s'han avortat al moment, segons va dir Casellas.