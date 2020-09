L'hospital de Figueres renova els quatre quiròfans construïts el 1994

L'hospital de Figueres ha acabat les obres per modernitzar i millorar les instal·lacions del bloc quirúrgic més antigues. Es tracta de quatre dels sis quiròfans de què disposa el centre, construïts l'any 1994 i que s'havien d'actualitzar. La intervenció ha tingut un cost d'1,1 milions d'euros, dividits en dues fases.

La primera actuació es va executar durant els mesos de juliol i agost del 2019 i va representar una inversió de 600.000 euros. La segona fase s'ha executat aquest estiu i ha comportat una despesa de 500.000 euros.

En total, el bloc quirúrgic de l'hospital de Figueres disposa de sis sales: dues construïdes el 2011, coincidint amb la construcció de l'Edifici Est, i quatre que dataven del 1994. El projecte s'ha centrat en els quiròfans dels anys 90 i, per tal de minimitzar l'impacte de les obres en l'activitat del servei, s'ha dividit en dues parts. De manera que aquest estiu s'ha actuat en les dues sales que quedaven per reformar. Aquests treballs han permès actualitzar els quiròfans i fer una redistribució dels espais, consistent en una reforma integral, modernització de les mesures de seguretat i del sistema de climatització, adaptació de la instal·lació a la nova normativa i canvi de l'equipament. Tot plegat ha suposat una millora tant pel confort dels pacients com per al personal de l'hospital, asseguren fonts del centre.

La millora dels quiròfans era una de les assignatures pendents de l'hospital de Figueres, ­gestionat per la Fundació Salut ­Empordà, i aquest treballs han posat punt i final a les mancances ­existents. Després de les obres d'aquest estiu, l'hospital recupera els sis quiròfans de què disposa amb la modernització ja acabada. L'any 2019, al bloc quirúrgic es van dur a terme 5.336 intervencions.