Llum verda al concurs de creditors sol·licitat per Establiments Coll

Establiments Coll de Vilamalla ja té el concurs de creditors aprovat. El jutjat mercantil de Girona va designar la setmana passada l'administrador concursal que s'encarregarà de buscar la millor solució per resoldre la situació de l'empresa i per gestionar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) anunciat per als prop de 300 treballadors d'aquesta companyia dedicada al subministrament de peces i recanvis per a automòbils.

Segons van informar ahir fonts de la plantilla, actualment s'està constituïnt la taula negociadora entre treballadors i empresa per encarar les condicions dels EROs. La majoria d'empleats ja no treballen com a resultat d'un expedient de regulació temporal (ERTO) presentat per la companyia pels mesos d'agost i setembre per motius «d'organització». Tal i com van explicar aquestes fonts, aquests dies només un petit grup de treballadors fa feina a la seu central de Vilamalla. Allà hi porten material de la resta de botigues per recepcionar-lo, ubicar-lo i controlar-lo.

Establiments Coll va anunciar l'1 de setembre als seus treballadors que havia presentat un concurs de creditors i va anunciar-los la voluntat d'aplicar un ERO a 300 empleats. La notícia va sorprendre relativament la plantilla, ja que feia temps que veia que l'empresa arrossegava problemes econòmics. En aquest sentit, apunten que l'origen del concurs i l'ERO es es deu a una mala gestió des de feia anys, un fet que s'ha agreujat per l'esclat de la crisi de la covid-19.

Establiments Coll és una de les empreses líder en el seu sector a Espanya. Amb 97 anys de vida, compta amb oficines a l'any 2018 va facturar 67 milions d'euros i compta amb 29 centres de distribució a Catalunya, Aragó, Balears i França. Durant el mateix 2018 la companyia es va aliar amb Grupo Peña, una altra de les grans empreses de la distribució de peces a vehicles. L'objectiu era concentrar compres i col·laborar en el desenvolupament de sistemes informàtics i procediments logístics. El febrer d'aquest any Establiments Coll va iniciar un procés de refinançament. Tanmateix, els empleats asseguren que l'empresa compta amb un forat d'entre 25 i 40 milions d'euros.