Cercavila des dels balcons, a la Jonquera

La Jonquera viu la Festa Major des dels balcons. L'Ajuntament ha adaptat la celebració amb un programa d'actes per seguir des de les cases durant tot el dia d'ahir coincidint amb la festa local. La cercavila amb els xanquers, els tambors i els grallers de l'Albera va donar el tret de sortida als actes, tot i que es va demorar la sortida (prevista per a les 6 de la tarda) a causa de la pluja. La programacó va ser reduïda i es va concentrar tota aquest dimarts. L'Ajuntament va anunciar la suspensió de la festa el mes de juliol, però finalment han optat per fer alguns actes simbòlics.