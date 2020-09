Detenen dos homes a Figueres que portaven una furgoneta amb més de 46 quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 34 i 35 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Figueres per transportar 46,05 kg de marihuana a l'interior d'una furgoneta. Els Mossos van enxampar-los quan la matinada del dilluns van veure que el vehicle els esquivava mentre els agents patrullaven per la ronda sud de Figueres. Els dos homes van girar per canviar de sentit i van marxar a molta velocitat en direcció al Far d'Empordà. Davant d'aquesta maniobra, els agents van optar per seguir-los, mentre feien indicacions perquè s'aturessin. Els dos homes encara van augmentar més la velocitat i van girar per carrers en direcció prohibida fins que van arribar a un carrer no asfaltat.

Finalment, la furgoneta es va aturar i els agents van identificar els dos ocupants. També van comprovar l'interior del vehicle, on amagaven un sac de grans dimensions i el maleter estava ple de plantes de marihuana. Hi havia unes 700 plantes que pesaven 46,05 kg. Per això els Mossos van detenir-los com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els detinguts tenien antecedents i el 8 de setembre van passar a disposició judicial i finalment van decretar-ne la llibertat amb càrrecs.

Per altra banda, l'1 de setembre els Mossos van detenir un home de 26 anys de nacionalitat espanyola i veí de Mataró que conduïa una furgoneta carregada de plantes de marihuana. Els agents estaven fent un control de trànsit a la N-156 a Vilobí d'Onyar (Selva). A dos quarts de set de la tarda, els Mossos van veure que passava una furgoneta en direcció a l'AP-7 i feia una forta olor de marihuana.

Els agents van decidir aturar-lo i identificar-ne el conductor. Posteriorment van inspeccionar el vehicle on van descobrir que hi havia 160 kg de plantes de marihuana tallades. L'home, que té antecedents, va passar a disposició judicial i també en van decretar la llibertat amb càrrecs.