Figueres comença a esbossar el conveni per la nova escola Carme Guasch

L'Ajuntament de Figueres i el Departament d'Educació estan ultimant la redacció del conveni que ha de permetre la construcció de la nova escola Carme Guasch i Darné, en barracons des del 2006. L'alcaldessa Agnès Lladó (ERC) ha assegurat que ja hi ha un borrador del conveni que està en tràmit i en el qual l'Ajuntament es comprometria a construir el centre amb fons municipals en un solar amb un conveni plurianual amb la Generalitat pel retorn dels diners.

«Tenim l'escola més a prop que mai», assegurava Lladó en el darrer ple municipal en resposta a una pregunta de la regidora Elisabet Guillén de Ciutadans que s'interessava per l'estat del projecte del centre. «Tenim respostes concretes per donar als pares i mares que l'esperen curs rere curs?», preguntava des de l'oposició.

Al respecte, l'alcaldessa avançava que ja tenien redactat l'esborrany del conveni amb el departament. «S'estan realitzant tots els tràmits per tenir el solar que necessitem per fer l'escola i s'ubicarà en el mateix espai on està actualment», deia Lladó. El conveni estipularia que l'Ajuntament serà qui finançarà l'obra i que la Generalitat retornarà la inversió en anualitats. Aquesta és la fòrmula que el nou govern va trobar per desencallar el projecte.

L'alcaldessa, però, es manté prudent. «Després de 14 anys esperant una escola que no arriba no podem seguir generant falses expectatives. No farem volar colons», explicava. A més, va assegurar que l'equip de govern està en contacte estret tant amb l'equip docent com amb l'AMPA per fer-ne seguiment.

L'escola Carme Guasch és l'única de Figueres que es troba en mòduls prefabricats i a la problemàtica de filtracions d'aigua i la falta d'espai, ara s'hi afegeix el coronavirus. Precisament per la seva situació en barracons és l'únic centre de Figueres que ha demanat a l'Ajuntament una cessió d'espais per desdoblar els alumnes.

El consistori ha cedit un espai del Centre de Recursos Pedagògics-Servei Educatiu de l'Alt Empordà per poder complir amb les ràtios del Departament. A més, hi ha la possibilitat que també s'inclogui algun espai de l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, tal com explicava l'alcaldessa, a instàncies de la regidora Núria Galimany (Junts), que es va interessar per l'inici del curs escolar.



Catorze anys en barracons

L'escola Carme Guasch es va posar en funcionament el curs 2006-2007 i amb el tancament de la presó vella del carrer Sant Pau, el govern del moment va apostar per traslladar-hi el centre escolar. El novembre del 2018 es va oficialitzar el traspàs de l'edifici entre el Departament de Justícia i el d'Educació. Era un pas imprescindible per desencallar el projecte d'escola a l'antic centre penitenciari, però fa un any el periple de l'escola va fer un gir. El nou govern municipal, encapçalat per ERC, va decidir canviar d'ubicació i va apostar per un solar proper a l'actual ubicació per aixecar-hi l'edifici. L'Ajuntament, a més, té en reserva 325.000 euros per la redacció del projecte executiu.