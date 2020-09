L'Ajuntament de Figueres demana a Renfe que recuperi l'oferta de trens d'abans de la pandèmia

L'Ajuntament de Figueres vol que Renfe recuperi tota la freqüència de trens d'alta velocitat que hi havia abans de la pandèmia entre Figueres i Barcelona. En una moció presentada per ERC, i que es va aprovar per unanimitat, el consistori recorda la importància de la connexió tant per a l'activitat econòmica de Figueres com per a qüestions laborals i estudiantils dels seus habitants. Per la seva banda, fonts de la companyia Renfe asseguren que les freqüències es recuperaran progressivament a mesura que s'incrementi el nombre d'usuaris.

L'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), considera que la recuperació de l'oferta de trens de la connexió Figueres-Girona-Barcelona és una «prioritat» per la ciutat i la comarca. A causa de la covid-19 i durant l'estat d'alarma es van reduir els horaris «pràcticament a la seva inexistència» i en l'actualitat encara no han tornat a la situació anterior a la pandèmia.

«Això fa que als usuaris que utilitzen aquest mitjà de transport se'ls compliqui molt el desplaçament per arribar als seus llocs de feina, veient-se obligats a trobar altres combinacions de transport públic o utilitzant el transport privat», destacava l'alcaldessa. Lladó, a més, diu no entendre la política de trens de Renfe de reduir la freqüència de la línia d'Avant «més rendible». «Volem donar veu als usuaris que estan patint una situació complicada», subratllava l'alcaldessa, tot i que també remarcava la «bona predisposició» per part de Renfe sempre que l'Ajuntament els ha requerit.

Per tot plegat, s'ha acordat demanar a l'Estat espanyol que insti l'operadora Renfe a restablir les freqüències de tren d'alta velocitat Figueres-Girona-Renfe.



Descens de la demanda

Per la seva banda, des de la companyia expliquen que el restabliment de trens s'ha fet d'acord amb la demanda, que encara no arriba al 50% de l'ocupació dels combois. La setmana passada, l'ocupació de trens d'alta velocitat de la línia Figueres-Barcelona se situava entorn al 45% i només divendres es va arribar fins el 52,34% de l'ocupació dels combois en funcionament. Aquest dilluns, la xifra era similar, al voltant del 55%, segons les dades facilitades per la companyia. Aquestes mateixes fonts asseguren que la intenció és recuperar les freqüències que hi havia abans de la pandèmia, però que es farà «de forma progressiva» i «ordenada». De fet, al juliol es va recuperar l'AVE de les 6.30 hores entre Figueres i Barcelona.