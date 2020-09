S'estampa contra un cotxe dels Mossos a Vilafant després d'una persecució

Un conductor va protagonitzar la nit de dissabte una persecució policial a l'Alt Empordà que va acabar amb la seva detenció. Es tracta d'un jove de 19 anys, veí de Vilafant i nacionalitat peruana. Es dona el cas que mai havia obtingut el carnet de conduir. Per tot això se l'acusa presumptament de delictes contra la seguretat viària, ja que va conduir temeràriament i a més, no tenia permís.

Els fets es van precipitar aquest dissabte a la nit, quan pels volts de dos quarts de dotze, una patrulla dels Mossos de Trànsit que tenien muntat un control a la Nacional II antiga van veure una furgoneta que s'acostava al punt on eren. Li van demanar que s'aturés però el conductor va fer cop de volant i va fugir. Va marxar a gran velocitat en direcció cap a Figueres.

Arran de l'evasió del control que havia acabat de fer aquest conductor, els Mossos van alertar diverses patrulles de Seguretat Ciutadana de la zona de què havia acabat de passar. Els van indicar que una furgoneta de color blanc, del model Kangoo de la marca Renault, havia emprès la fugida per l'N-IIa.

A partir aquí va començar la persecució, el vehicle va circular a gran velocitat per aquesta Nacional però després va marxar en sentit Vilafant. Va agafar un camí i després un carrer que el va portar fins al camí de les Forques. En aquest punt del trajecte, el conductor va perdre el control i es va estampar contra una patrulla dels Mossos de Seguretat Ciutadana que en feia la seva recerca.

La furgoneta del fugitiu va anar a parar al marge de la carretera i va patir força desperfectes. Els Mossos d'Esquadra que anaven en el vehicle policial van resultar il·lesos així com també el conductor. Els agents van detenir el xofer de la furgoneta que s'havia saltat el control. Preguntat pels motius d'haver-se saltat el control, aquest va explicar que era perquè no tenia carnet. L'arrestat té 19 anys i la policia va comprovar que efectivament mai havia obtingut el permís de conduir i, per tant, cometia també una altra il·legalitat.