Dos detinguts per cultivar marihuana en una casa de Vilanant

Els Mossos d'Esquadra han detingut, els dies 7 i 8 de setembre a Vilanant (Alt Empordà), un home i una dona per cultivar plantes de marihuana en una casa de la població. A principis del mes d'agost, la unitat d'investigació de Figueres va tenir coneixement que en una casa situada al carrer Mossèn Pere Terrats possiblement hi hauria una plantació de marihuana. El matí del dilluns 7 de setembre, i després d'un mes d'investigació, van fer una entrada i registre al domicili, una casa de tres plantes. Els agents van localitzar, a la segona planta, dues habitacions dedicades al cultiu de marihuana. En total, hi havia 102 plantes.

També hi havia 11 focus i 11 transformadors. Al mateix habitatge, els investigadors van localitzar dos pots de vidre plens de substàncies vegetals, una llibreta d'anotacions i dues bàscules de precisió.

Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri de l'Interior la droga estaria valorada en prop de 21.000 euros.

De l'informe sol·licitat per part dels investigadors a la companyia elèctrica, també van constatar una defraudació d'electricitat per haver-hi un consum excessivament elevat de la llum i sense tenir el contracte pertinent amb la companyia distribuïdora.

Els detinguts són un home de 26 anys i de nacionalitat espanyola i una dona de 28 anys de nacionalitat hondurenya. Tots dos veïns de la població. Els hi atribueixen delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

El detingut, a qui li consten antecedents, va passar el dia 8 de setembre a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres i va sortir en llibertat provisional. La detinguda, a qui no li consten antecedents, serà citada properament per declarar davant l'autoritat judicial competent.