Dos detinguts després d'una persecució policial per dur 46 quilos de marihuana

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 34 i 35 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Figueres per transportar 700 plantes de marihuana a l'interior d'una furgoneta. Els Mossos van enxampar-los quan la matinada del dilluns van veure que el vehicle els esquivava mentre els agents patrullaven per la ronda sud de Figueres.

Els dos homes van girar la furgoneta per canviar de sentit i van marxar a molta velocitat en direcció al Far d'Empordà. Davant d'aquesta maniobra, els agents van optar per seguir-los, mentre feien indicacions perquè s'aturessin. Els dos homes encara van augmentar més la velocitat i van girar per carrers en direcció prohibida fins que van arribar a un carrer sense asfaltat.

46 quilos