Cada escola de Figueres tindrà un treballador de neteja durant el dia com a mesura contra la Covid-19

Cada escola de primària de Figueres tindrà un treballador de neteja de reforç durant el dia com a mesura per evitar contagis de covid-19. L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, i el regidor d'Educació, Josep Alegrí, han explicat que, durant les reunions per preparar l'inici del curs escolar, una de les preocupacions principals dels equips directius era la neteja i la desinfecció de les instal·lacions durant el dia. Per això, a banda de la neteja habitual que es fa quan les escoles estan tancades, a cada centre hi haurà un treballador destinat específicament a aquesta tasca també durant l'horari lectiu. El dispositiu de retorn a classe també inclou pacificar accessos als centres i situar tanques o cintes per fer separacions al pati.

L'Ajuntament de Figueres ha presentat aquest dijous les mesures adoptades per garantir el retorn segur a les aules. Segons ha explicat l'alcaldessa, Agnès Lladó, l'equip de govern s'ha reunit amb els equips directius de tots els centres per saber quines necessitats tenen i, en funció d'aquestes peticions, han organitzat el dispositiu perquè l'inici de curs sigui "el més normal possible".

Una de les preocupacions principals dels centres educatius és la neteja, sobretot de zones comunes i lavabos, durant el dia. Per això, Figueres augmentarà el servei a totes les escoles de primària amb una persona de reforç que s'encarregarà de fer les desinfeccions i els serveis que marquen els protocols, també durant l'horari lectiu. En paral·lel, i abans de dilluns, les brigades han fet desinfeccions als patis, als materials, i ho continuaran fent durant el curs.

Algunes escoles també havien sol·licitat tanques o cintes per poder sectoritzar els patis dels centres per a les hores d'esbarjo. En concret, són cinc centres educatius que utilitzaran algun tipus de separació visual per evitar que els grups entrin en contacte i facin el pati a la zona assignada.

L'Ajuntament de Figueres ha posat a disposició de tots els centres educatius espais municipals per si és necessari habilitar-los com a espais educatius. L'única que en necessitarà, però, és l'escola Carme Guasch, que actualment està en barracons i utilitzarà aules al Servei Educatiu de l'Alt Empordà per poder desdoblar els grups. A més, Lladó ha explicat que també estan acabant de definir que puguin fer servei de menjador a l'escola d'hostaleria.

També han pres mesures perquè les entrades i les sortides als centres escolars siguin segures i es pugui mantenir la distància de seguretat, evitant aglomeracions en aquestes hores punta. S'adaptarà, depenent de cada centre, la mobilitat del trànsit col·locant tanques o tallant carrers en hores concretes. L'alcaldessa demana a les famílies que, en la mesura de les possibilitats, vagin a les escoles a peu i intentant que només una persona acompanyi l'alumne.

"Aquest és un curs escolar atípic, hem passat mesos complicats i ara no podem abaixar la guàrdia. Des de l'Ajuntament hem fet un esforç perquè la tornada a l'escola sigui segura i el més normal possible", ha remarcat Lladó.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus