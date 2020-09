Figueres treu 40.000 euros de l'Acústica per ajudes a gimnasos i centres de dansa

L'Ajuntament de Figueres ha retirat 40.000 euros de la subvenció del Festival Acústica per destinar-los a una nova línia d'ajuts per a gimnasos, centres i estudis de dansa, ioga, pilates, arts marcials i activitats similars. Els pressupostos de Figueres d'enguany preveien una partida de 280.000 euros en benefici de Promo Arts per a la celebració de l'Acústica i l'Acustiqueta. Amb la modificació, la subvenció ara ha passat a 240.000 euros.

El canvi es va aprovar dilluns en sessió plenària a través d'una modificació de crèdit que va donar de baixa els 40.000 euros del certamen musicial per donar-los d'alta en una nova partida per ajudar els centres esportius de Figueres. Aquesta subvenció forma part del Pla de Reactivació Econòmica, adreçat a empreses, professionals i autònoms de la ciutat afectats per la crisi de la covid-19.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, defensava la urgència d'aquestes ajudes per pal·liar la disminució d'ingressos que han patit durant la pandèmia.

Poden ser beneficiaris de la subvenció les persones físiques o jurídiques que tinguin l'activitat a Figueres. Seran subvencionables les despeses de funcionament dels gimnasos i centres relacionades amb el lloguer del local, subministraments, compra de material fungible, especialment guants, mascaretes i gel hidroalcohòlic o qualsevol altra despesa de funcionament necessari.

Les despeses seran subvencionables, amb un màxim de 2.000 euros per sol·licitud en el cas dels gimnasos i de 1.000 euros en el cas de centres i estudis dansa, ioga, pilates, arts marcials i similars.