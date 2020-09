Figueres xifra en 17,2 milions d'euros la inversió per fer més accessible la ciutat

Un dels carrers de Figueres amb les voreres per sota de l'amplada reglamentària.

L'Ajuntament de Figueres ha xifrat en 17,2 milions d'euros el cost de millorar l'accessibilitat a les voreres de la ciutat per facilitar els desplaçaments de persones amb mobilitat reduïda. El regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Xavier Amiel (Canviem), ha explicat que la despesa forma part de la diagnosi encarregada als serveis tècnics municipals sobre el cost de posar al dia la ciutat i el qual estableix un pla d'inversions per al període 2019-2039.

«Hi ha voreres que no compleixen ni tan sols el metre d'amplada i d'altres que amb prou feines arriben a 1,5 metres o a 1,8 metres, que és el que requereix la normativa», assegurava Xavier Amiel, arran d'una moció Junts que demanava invertir en l'accessibilitat de la via pública.

El regidor va detallar que, segons la diagnosi pendent de presentar-se públicament, el cost d'adequar les voreres inferiors als 1,5 metres seria de més de 15,1 milions d'euros, i que fer-ho amb les que es troben entre 1,5 i 1,8 metres, en costaria 2 milions d'euros més. Tot plegat, fa pujar la xifra fins als 17,2 milions.

Es tracta d'inversions importants que s'executaran «dins les possibilitats econòmiques de l'Ajuntament», deia Amiel. «És cert que tenim limitacions pressupostàries, amb diners es poden fer moltes coses però haurem de prioritzar», afegia i concretava que caldrà establir una comissió de treball per decidir quines són les més urgents. El regidor d'Urbanisme i Mobilitat va manifestar la voluntat que Figueres formi part de les ciutats inclusives i la necessitat d'adaptar els espais públics per a totes les persones «en la mesura del possible». Al respecte, va assenyalar a tall d'exemple que també hi ha pendent la sonorització de semàfors.



Itineraris segurs

A més, el regidor va avançar que hi ha en procés la tramitació en fase de licitació del projecte «Camins escolars segurs», el qual consta de vuit actuacions i té un pressupost que s'acosta als 600.000 euros. Aquesta inversió es finançaria amb les partides del pla d'asfaltatge i voreres i ja estarien fetes les reserves de crèdit. Compta amb una subvenció de la Diputació de Girona de 300.000 euros que s'han de justificar a finals de l'any vinent.

L'anàlisi tècnica que va encarregar l'Ajuntament inclou la redacció d'un pla director d'actuacions en l'espai públic i, per conseqüent, l'adaptació urbanística i el compliment del codi d'accessibilitat per la supressió de les barreres arquitectòniques. Les actuacions incloses en aquest pla estan distribuïdes en 15 àrees de la ciutat i corresponen també a desperfectes en asfaltatge, mobiliari urbà o subministraments soterrats. En declaracions anteriors, l'aleshores regidor de Serveis Urbans, César Barrenechea, avançava que el cost global de la posada al dia de la ciutat superaria els 60 milions d'euros. En el document es contemplen les inversions necessàries en els propers 20 anys.

La moció de Junts es va aprovar però tant Cs com des del Govern van retreure al grup que no impulsés aquestes polítiques durant els 12 anys de mandat. Des de l'equip de govern es va posar de manifest que les propostes ja formen part del Pla d'Acció Municipal. Amb l'aprovació del document es va acordar dissenyar un pla per adequar urbanísticament la ciutat a la normativa vigent, constituir una comissió de treball amb tots els agents i entitats implicades i revisar el codi d'accessibilitat.