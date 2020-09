La FiraVo de Figueres es farà del 2 al 4 d'octubre amb el recinte firal controlat

El recinte firal de Figueres acollirà, del 2 al 4 d'octubre, la 14a edició de la Fira del Vehicle d'Ocasió, FiraVo, organitzada pels concessionaris i empreses del sector amb la complicitat de l'Ajuntament. Aquesta fira és una de les més importants que se celebren a la demarcació de Girona en la seva especialitat. L'any passat va tancar la tretzena edició de 2019 amb 212 vehicles venuts i un moviment econòmic de 3,18 milions d'euros. Durant tres dies, pel recinte firal van passar uns 10.000 visitants, que van poder triar entre centenars de turismes i furgonetes exposats per disset empreses del sector. La mitjana del preu dels vehicles comercialitzats va ser d'uns 15.000 euros.

La FiraVo d'enguany està condicionada pels efectes de la pandèmia i les seves restriccions. La regidora Ester Marcos, responsable de Comerç, Fires i Mercats, argumenta que en aquesta ocasió "podem presentar una FiraVo totalment adaptada a la nova realitat. Per tres motius: es realitza en un espai on podem controlar molt bé l'accés, com ja fem amb el mercat del dijous; es realitza en un espai gran a l'aire lliure i, a més, els concessionaris fa temps que estan acostumats a treballar amb totes les mesures de seguretat. La FiraVo 2020 serà totalment segura i serà més necessari que mai per tal de dinamitzar un sector important a la ciutat".