Mor el copilot d'un camió d'escombraries en bolcar a l'N-260 a Pedret i Marzà

El passatger davanter d'un camió ha mort aquest matí en un accident de trànsit a l'N-260 a Pedret i Marzà. La víctima mortal és un veí de Figueres de 60 anys.

És la segona víctima mortal de la setmana i la divuitena a la província aquest any.

Amb aquesta víctima, són 74 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

L'accident de trànsit s'ha produït al punt quilomètric 27,6 de l'N-260 a Pedret i Marzà quan passava un minut per les onze del matí.

Per causes que encara s'estan investigant, un camió d'escombraries ha sortit de la via i ha bolcat. A conseqüència de l'accident, el passatger davanter del vehicle ha mort. A més, el conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat traslladat a l'hospital de Figueres.

Arran de la incidència s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, encara hi ha un carril restringit i se circula a través de pas alternatiu.