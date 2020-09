Detenen a Portbou dos fugitius molt perillosos buscats per assassinat

La Policia Nacional ha detingut a l'estació de Potbou dos fugitius molt perillosos buscats per assassinat. En dues altres actuacions, han arrestat també dos individus per tràfic de drogues. En un altre control a l'estació de tren, també van localitzar una persona desapareguda i escapolida d'un centre psiquiàtric de Tarragona.

Aquestes detencions s'han realitzat en el marc de la lluita contra la delinqüència transfronterera a Portbou. Uns controls que realitzen els agents de la Policia Nacional en aquest punt fronterer. Una eina, asseguren, fonamental per a la prevenció delinqüencial entre Espanya i França, assegura el cos policial.

Fruit d'aquests dispositius de prevenció, el dia 1 de setembre van detenir dos ciutadans de nacionalitat marroquina que viatjaven a França i als quals van comissar dues motxilles. Un cop revisades a dins hi van trobar cinc bosses de plàstic envasades al buit i que contenien 4,465 quilos de marihuana, amb la qual pretenien traficar al país veí.

L'endemà, en un dels controls els policies van observar la presència d'un home en actitud esquiva i nerviosa. En ser identificat, van descobrir que era un ciutadà espanyol, de 53 anys, que tenia ordre de recerca, detenció i ingrés a la presó per assassinat, en vigor des del gener per l'Audiència Provincial d'Alacant.

Era considerat un home molt perillós perquè li constaven antecedents per assassinat de fets a Alacant, Múrcia i Alcalá de Henares. Concretament havia atacat voluntaris d'una fundació amb un ganivet.



Un assassí a Pakistan

A mitjans d'agost, també van arrestar un ciutadà de nacionalitat pakistanesa reclamat en ordre internacional de detenció (OID) per les autoritats del Pakistan amb l'objectiu de complir cadena perpètua per assassinat amb arma de foc ocorregut al seu país l'any 2012. Es tracta d'un home de 58 anys que se'l va interceptar quan volia entrar a Espanya procedent de França amb un tren. En aquest cas, igual que en els anteriors, l'actitud nerviosa del fugit va ser clau i detectada pels policies i el van poder detenir.



Fugit d'un psiquiàtric

Finalment i també a primers de setembre, els agents van localitzar una persona que presentava un aspecte descurat, amb la mirada perduda, els turmells molt inflats i desorientat. L'home desconeixia on es trobava. La policia va intervenir i va comprovar que estava reclamat per desaparició i per haver fugit d'un centre psiquiàtric de Reus. Els agents policials el van lliurar al centre sanitari seguint els protocols establerts per a aquests casos.